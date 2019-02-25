Разжиревшей невротичке Собчак потребовалась помощь медика

Ксения Собчак взяла интервью у известного врача-психиатра Андрея Курпатова. Беседуя с доктором, теледива призналась в проблемах с лишним весом и рассказала о вечном поиске одобрения. Медик помог знаменитости.

Андрей Курпатов рассказал в программе "Осторожно, Собчак", что долгое время занимался расстройствами пищевого поведения: спасал девушек от опасного заболевания – анорексии. Также у него были клиенты, которым он помогал в короткие сроки сбросить лишний вес. "Я формирую чувство отвращения к еде", – коротко описал свой метод борьбы с ненавистными килограммами доктор.

"У меня плюс три. Я не могу после родов сбросить лишние три килограмма", – отреагировала на слова Курпатова Собчак. Немного разжиревшая теледива принялась слезно умолять врача раскрыть ей секрет эффективного похудения.

После недолгих уговоров Курпатов попросил Собчак назвать свое любимое блюдо. Кения ответила, что обожает "Цыпленка табака" с жареной картошкой.

"Предлагаю взять трех "Цыплят табака" крупных, чтобы вы прямо оттянулись, с удовольствием. Вы их разложите и ешьте. Жуйте, жуйте, жуйте, но не проглатывайте. Сплевывайте и все. Возьмите кастрюльку и выплевывайте. И я знаю, что вы будите думать о "Цыпленке табака" на третьем персонаже", – с улыбкой предложил доктор теледиве.

Собчак обещала этим же вечером испытать методику Курпатова на себе, и, пользуясь его расположением, решила прояснить для себя еще один вопрос. Ксения призналась психотерапевту, что очень страдает из-за негатива, который льется в ее адрес в Сети.

"Это сложная вещь, с которой мне приходится долго жить и сложно в этом признаваться, но мне ужасно хочется, чтобы меня любили. Мне хочется нравится, но я получаю огромное количество негатива, прямо ненависти. Мне каждый второй пишет: "Сдохни", "******", "ненавидим", "лошадь", "расстрелять", "сжечь". Можете объяснить почему это происходит и как это можно изменить?" - вопрошала знаменитость.

Курпатов подошел к проблеме Собчак со всей серьезностью. "Я не верю в эти идеи про недолюбленность. У вас есть ведущая потребность, связанная с иерархическим инстинктом, с желанием быть сверху, доминировать. Вы невротик. А с другой стороны, в вас есть так называемый рефлекторский радикал – это потребность в восхищении. Вы используете стратегию провокационную. Вы можете привлечь к себе внимание и получить это внимание. Я предлагаю просто перестать ждать положительных откликов", – резюмировал Курпатов.