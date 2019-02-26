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Эректильная дисфункция: Собчак плачет из-за неожиданного подарка

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Популярная телеведущая рассказала о необычном презенте, который преподнес журналист Александр Невзоров музыканту Сергею Шнурову. По мнению Ксении Собчак, этот сюрприз заслуживает звания "Подарок года".
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Во вторник, 26 февраля, политик опубликовала на своем Telegram-канале скриншот из микроблога главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. На фотографии изображена книга "Половой член. Анатомия эректильной дисфункции".

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В подписи к посту ведущий рассказал, что такой неожиданный подарок получил вокалист группировки "Ленинград" от известного публициста. "Вот книга, которую Невзоров подарил вчера Шнуру. С картинками, графиками и схемами", – написал Венедиктов и добавил шуточный хештег #книгананочь. Ксения Собчак оценила этот пост и с юмором отметила, что это самый яркий подарок года. 

Напомним, что недавно между телеведущей и вокалистом коллектива "Ленинград" разгорелся скандал. Журналистка взяла интервью у его экс-супруги Матильды Шнуровой и разместила видеозапись разговора на своем YouTube-канале. Спустя несколько дней после публикации ролик был заблокирован.

Как утверждает Ксения Собчак, музыкант остался недоволен откровениями бывшей жены и настоял на том, чтобы видео удалили. Позднее исполнитель опроверг все обвинения телеведущей и заявил, что истинной причиной блокировки стало нарушение авторских прав. 

Автор: Полина Крылова26 февраля 2019, 12:05
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