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Погрязший в скандалах Виторган забросил могилу матери

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Максим Виторган из-за разборок с женой забыл о долге перед умершей родительницей. За могилой матери актера Аллы Балтер никто не ухаживает.
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Актриса Алла Балтер нашла свой последний приют на Ваганьковском кладбище. По словам сотрудников погоста Виторган уже третий год не платит за облагораживание могилы.

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Захоронение никто не убирает. Оно превратилось в огромный сугроб, из которого торчит край портрета Балтер. Судя по всему, близкие не навещают место, где артистка обрела вечное упокоение. Об этом сообщает "Экспресс газета".

К слову, актеру Максиму Виторгану сейчас действительно не до этого. Артист погряз в разборках и скандалах с женой телеведущей Ксенией Собчак. Ходят слухи, что супруги разъехались и готовятся расторгнуть брак.  На публике они появляются по отдельности и отношения никак не комментируют.

В одном их недавних интервью теледива косвенно подтвердила, что рассталась с супругом. Собчак дала понять, что не считает себя виновной в разрыве: по ее мнению, все женщины вольны принимать любые решения в своих интересах. Ксения также отметила, что Максим навсегда останется для нее близким человеком, и вместе они сделают все, чтобы их общий сын Платон был счастлив.

Автор: Руслана Алексеева26 февраля 2019, 04:32
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