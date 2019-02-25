"Бутылкой человека по голове": вопящая звезда "Дома-2" устроила разборки

Отношения Даниила Сахнова и Татьяны Строковой нельзя назвать идеальными. Звезды шоу "Дом-2" постоянно скандалят. Есть мнение что участник телестройки страдает пагубным пристрастием, и именно оно мешает наладить крепкие и стабильные отношения в паре. Сахнов вновь устроил скандал.

Даниил и Татьяна пробуют наладить отношения на Сейшельских островах. После очередной ссоры у Сахнова сдали нервы. Участник шоу "Дом-2" кружил по спортивной площадке и орал не своим голосом на возлюбленную.

"Когда ты с человеком по 300 раз одно и тоже обсуждаешь, а она тебя не слышит и ни во что не ставит. Ты в шоке? Когда ты ударила бутылкой человека по голове, ты в шоке будешь, когда у него кровь пойдет? Ты с этого будешь в шоке? Ты сама ранишь и удивляешься, почему идет кровь. А таким я стал благодаря тебе. Ты меня не слышишь. Меняйся, меняйся" – вопил Сахнов.

Строкова пыталась успокоить избранника, однако ее старания оказались тщетными. Звезда "Дома-2" еще больше накалялась.

Отметим, что многие поклонники телестройки, посмотрев видео истерики в соцсетях, высказали мнение, что Даниилу надо меньше пить. Мол, на "Острове любви" многие участники злоупотребляют алкоголем, и именно от этого им "сносит крышу".

К слову, Сахнов уже попадался на глаза пьяным. Более того звезда шоу "Дом-2", будучи в состоянии алкогольного опьянения, как-то устроил дебош. Парень явился в женскую спальню, принялся толкать девушек, оскорблять их, после чего отправился выяснять отношения со Строковой. Естественно, на следующее утро Даниил каялся, и говорил, что сожалеет о содеянном.

"Каждый день пьянки, пьют не понятно что. Вот психика нарушается. Превращаются в истеричек, это не красит мужиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Они на острове виноградными напитками очень увлекаются. Вот и орут по ночам. Кто ржет кто орет", – пишут в поклонники шоу "Дом-2".