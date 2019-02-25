Галкина прополоскали за позор на Первом канале

Автор YouTube-проекта "Училка vs ТВ" продолжает разбирать речевые ошибки российских телеведущих. В новом выпуске строгая учительница отчитала юмориста Максима Галкина.

В программе "Сегодня вечером" на Первом канале телеведущий обратился к артистке Ирине Муравьевой. "Вы на ходу лепите, а люди с этим ходят всю жизнь, как с догматом библейским", – сказал Максим Галкин. Как отметила учительница русского языка Татьяна Гартман, в слове "догмат" юморист сделал ударным второй слог, хотя на самом деле выделять нужно первый.

"Может быть, это звучит непривычно. Случай действительно сложный. Мало кто так говорит, но логика в таком ударении есть", – заявила преподаватель. Она сообщила, что в словах "догма" и "догмат" нужно ставить ударение на букву "о".

Однако не только Максим Галкин совершает ошибки в устной речи. Учительница рассказала, что в эфире передачи "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева вставила дополнительную букву "н" в слово "инцидент". "В слове инцидент только две н, третья – лишняя", – пояснила Татьяна Гартман.

Напомним, что учительница русского языка завела собственный канал на сервисе YouТube около четырех месяцев назад. "Я решила сделать этот блог, потому что больше не могу молчать. Меня бесит, когда я включаю телевизор и вижу, как разные ведущие и корреспонденты делают ошибки в русском языке. Не могу на это смотреть и считаю, что для журналиста это недопустимо, поэтому я решила объявить войну всем тупым телевизионщикам", – заявила преподаватель в первом выпуске.

