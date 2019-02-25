Самойлова влезла в скандал с украинским отбором на Евровидение

Жители Незалежной устали от противостояния с Россией. К такому выводу пришла российская певица Юлия Самойлова. Исполнительница прокомментировала скандал вокруг участниц украинского отбора на конкурс Евровидение – сестер Анны и Марии Опанасюк.

Творчество и политика несовместимы, считает Юлия Самойлова. Культура объединяет народы Украины и России, и скоро отношения станут прежними.

"Это сугубо их, украинцев, дело. Но, как вижу в Сети, настрой ярости спадает и остается наконец-то ощущение усталости от всего этого. Общение и отношения между народами Украины, России, Белоруссии входят в прежнюю колею", – уверена артистка.

Юлия Самойлова отреагировала на скандал вокруг украинских исполнительниц Анны и Марии Опанасюк. Участницы дуэта Anna Maria в одном из ток-шоу на украинском телевидении не стали прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма – отметив, что Украина его потеряла. Сестры заявили, что украинцы могут бесконечно называть полуостров своим, но все равно будут ездить туда через две границы. Это заявление вызвало скандал в эфире, а позже родителей Марии и Анны внесли в базу данных сайта "Миротворец", передает телеканал "360".

Конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

Юлия Самойлова убеждена, что культура объединяет народы. Российская певица надеется, что политика не повлияет на честность членов жюри песенного конкурса Евровидение в этом году. Самойлова надеется, что судьи беспристрастно оценят и выступление российского участника – Сергея Лазарева. Напомним, российская певица участвовала в конкурсе Евровидение, который в прошлом году проходил в Португалии. Самойлова с песней I Won't Break дошла до полуфинала.