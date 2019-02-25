Страдающая от болезни Виктория Боня осталась без помощи медиков

Телеведущая призналась на своей странице в Instagram, что захворала. Виктория Боня сообщила, что у нее нет времени, чтобы обратиться к врачу.

Вернувшаяся с отдыха в Таиланде знаменитость рассказала о том, что заболела. "Мне нужно отдохнуть, иначе я скоро слягу. Уши заложило еще сутки назад, а у меня все нет времени добежать до врача", – поделилась Виктория Боня в соцсети.

Поклонники пожелали светской львице скорейшего выздоровления. При этом многие отметили, что Боня, несмотря на недомогание, прекрасно выглядит. "Это у вас от гриппа, у нас тоже после гриппа такое было", "Добеги до врача обязательно и не шути. Потом не до шуток будет! Это голова", "Берегите себя дорогая! И живите тоже для себя. Вы такая умница", – прокомментировали пост фолловеры.

Несмотря на плохое самочувствие, Боня на днях отправилась на вечеринку, где провела время в компании подруги. Отметим, сразу после прилета из жаркой страны Виктория Боня отправилась на работу.

Телеведущая снялась в фотосессии и побывала на мероприятии, организованном в честь запуска продаж ее ювелирной линии. Судя по всему, на самочувствии Виктории Бони сказались смена климата и переутомление.

Напомним, ранее Виктория Боня нашла "особенного" мужчину. Имя своего избранника модель не раскрывает: на опубликованном в соцсети коротком видео видна лишь мужская рука, сжимающая пальцы Виктории. Поклонники отметили, что телезвезда решила их заинтриговать, используя "метод Волочковой".