Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника

Виктория Боня нашла "особенного" мужчину. Имя своего избранника модель не раскрывает: на опубликованном в соцсети коротком видео видна лишь мужская рука, сжимающая тонкие пальцы Виктории. Поклонники отметили, что телезвезда решила их заинтриговать, используя "метод Волочковой".

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