Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
Возбуждать интерес подписчиков, окружая свои отношения ореолом таинственности, в последнее время стало модным у звезд. В российском сегменте Сети тренд задала Анастасия Волочкова, которая публиковала фотографии ног и других частей тела своего бойфренда, не называя его имени. По тому же пути пошла Виктория Боня.
Вернувшись из солнечного Монако в морозную Москву, телезвезда даром времени не теряла. Недавно она утверждала, что не состоит в отношениях уже больше трех месяцев. По словам Бони, она усиленно занималась спортом, накапливая женскую энергию для того единственного и "особенного" мужчины, которого пока не нашла. Теперь, судя по всему, энергия найдет выход.
Видео снято в машине. В кадре – сплетенные руки Виктории и ее нового избранника. Вместо подписи – под роликом смайл в виде сердечка, намек на романтические отношения. Поклонники бросились строить догадки, кто этот мужчина и где познакомились влюбленные.
Предполагают, что роман завязался по возвращении модели в Москву. Последние годы Виктория проживала в Монако с Алексом Смерфитом, а недавно они разошлись. После расставания Боня решила, что ее шестилетняя дочь Анджелина уже привыкла к теплому городу, и не стала перевозить ребенка в Москву.
Виктории часто приписывают романы с известными мужчинами, однако модель свою личную жизнь комментирует неохотно. Недавно супруга футболиста Павла Мамаева Алана обвинила модель в том, что та спала с ее мужем – после того, как Боня появилась в суде и выступила в защиту футболистов-дебоширов, напоминает StarHit.
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