Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет

Виктория Боня прилетела в Россию, чтобы презентовать свою ювелирную коллекцию. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" невозмутимо позировала журналистам, несмотря на то, что вся Сеть смеется над ней после появления видео, в котором родная дочь уличает ее во лжи.

В интернете с головокружительной скоростью распространяется видео, автором которого является звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Боня. Несколько лет назад красотка родила дочь Анджелину от монакского бизнесмена Александра Смерфита и вскоре переехала жить за границу. С тех пор Виктория регулярно выкладывает в Instagram подробности своей жизни вне России, демонстрируя роскошь и богатства.

Впрочем, недавно Боня рассталась с отцом своей наследницы, однако продолжает жить за рубежом, частенько наведываясь в Россию. Привычки показывать красивую жизнь она тоже не потеряла. К примеру, недавно Виктория отдохнула с Анджелиной в Таиланде, откуда регулярно выкладывала фотографии и видео. Собственно, один такой ролик и сослужил плохую службу Боне.

Во время записи Stories Виктория сообщила, что у них "шикарный пляж". И в этот момент Анджелина сказала, что на самом деле они "тут не живут". Вместо того, чтобы как-то обыграть ситуацию или посмеяться над словами девочки, Виктория Боня попыталась заглушить ее, закричав, что у них "очень шикарный пляж".

В результате она добилась прямо противоположного эффекта. Буквально вся русскоязычная Сеть смеется над Викторией, обвиняя в обмане. Впрочем, сама Боня достойно держит удар. Несмотря на массовый троллинг, звезда реалити-шоу "Дом-2" прибыла в Москву и представила свою ювелирную коллекцию для известного бренда.

Виктория Боня предстала в черном платье-бюстье с пышной юбкой длиной до щиколотки, образ ее завершали распущенные гладкие волосы и золотистые босоножки. Разумеется, в качестве завершающего штриха Вика использовала те самые драгоценности, автором которых и стала. Боня невозмутимо позировала на камеры, старательно делая вид, что скандал в Сети относится не к ней.