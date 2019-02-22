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Шоу-бизнес

"Здесь ничем не поможешь": Собчак получила сокрушительный удар от близкого человека

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
За короткое время, буквально несколько часов, с Ксенией Собчак случилось много чего важного. В частности, для нее стала неприятным сюрпризом внезапная блокировка нового выпуска ее шоу "Осторожно, Собчак!", в котором она общалась с бывшей женой Сергея Шнурова Матильдой. Ксения устроила публичную порку певцу, который до недавнего времени был ее другом, заявив, что якобы этому способствовал его помощница. Однако сам Шнуров снял с себя ответственность, дерзко ответив на ее наскок.
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Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала свое фото с Матильдой Шнуровой и пожаловалась на блокировку их интервью. "В этот понедельник мы выложили интервью с Матильдой Шнуровой в #ОсторожноСобчак , за пару дней оно собрало уже более 600 тысяч просмотров , как сообщает русский офис гугла (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Ксения.

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Далее она рассказала о немедленной реакции Сергея Шнурова на эту беседу. Якобы он распорядился удалить это видео из Сети. "В первый же день к ним обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью.... Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили ,а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за хрень??((((((( И главное,там же не было никакого г*** про тебя, @shnurovs 😳" – пожаловалась Собчак, обращаясь к Шнурову, который до недавнего времени был ее другом.

Скриншот instagram.com/xenia_sobchak

Реакция Сергея не замедлила последовать. У себя в аккаунте в той же соцсети он выложил скрин черного экрана, на котором написано, что якобы интервью недоступно из-за нарушения авторских прав АО "Телекомпания ВИД". В подписи к изображению Сергей Шнуров жестко прошелся по Ксении Собчак. "Ксения Анатольевна, если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право", – начал артист.

"Но это полбеды, если вы не умеет элементарно читать, то боюсь здесь ничем не поможешь. Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Причем здесь мои помощницы и я? Целую", – нанес сокрушительный удар Ксении Собчак близкий человек.

Скриншот телеграмм-канала "Только никому..."

Самое интересное, что вскоре Сергей Шнуров удалил этот пост, однако телеграм-канал "Только никому..." вовремя успел сохранить его. А еще интервью Собчак со Шнуровой разблокировали. Оно находится в свободном доступе на YouTube. Интересно, что заставка передачи Оксаны Пушкиной так и присутствует в передаче.

Ранее Ксению Собчак в плагиате уличил шоумен Вячеслав Манучаров. Якобы гламаурная блондинка украла у него идею с картами, в результате чего разразился скандал.

22 февраля 2019, 08:49

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