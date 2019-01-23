Российская актриса родила Игорю Петренко пятого ребенка

Супруга, актриса Кристина Бродская, подарила Игорю Петренко дочь. Одними из первых радостную новость узнали зрители спектакля, где он играл.

О том, что у 41-летнего Игоря Петренко и 28-летней Кристины Бродской появится ребенок, знали только самые близкие. Артистам удавалось скрывать беременность звезды сериала "Татьянина ночь" до последнего. А вот о том, что Кристина родила, узнали многие. О радостном событии было объявлено прямо на спектакле "Триумфальная арка" в Санкт-Петербурге 20 января.

Новость сообщил театральный режиссер Лев Рахлин со сцены ДК имени Горького, и она стала настоящей сенсацией. Сразу после спектакля Петренко поехал в роддом, передает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что для Кристины Бродской и Игоря Петренко девочка стала третьим ребенком в семье. Старшая дочь родилась в 2014 году, средняя – в 2017-м. И вот – снова девочка. Супруги предпочитают не афишировать подробности частной жизни, поэтому журналисты даже не знают, как зовут детей пары.

Кристина и Игорь оформили отношения в 2016 году. Влюбленные обменялись клятвами верности в одном из ЗАГСов Калининграда. На церемонии присутствовали только самые близкие. Спустя несколько дней после регистрации Бродская и Петренко обвенчались в одном из храмов Калининграда. После торжественной церемонии Игорь и Кристина отправились в ресторан.

Отметим, что новорожденная дочь – пятый ребенок Игоря Петренко. От брака с актрисой Екатериной Климовой у популярного актера подрастают сыновья Матвей и Корней.