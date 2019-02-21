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Взбешенная дочь Серова обрушилась на Малахова

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Мишель Серова до глубины души возмущена выпуском недавней передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым о ее знаменитом отце. Девушка раскритиковала поведение телеведущего и экспертов ток-шоу.
прочитано 1240 раз

На программу добиваться руки и сердца певца Александра Серова приехала из Нижнего Тагила 43-летняя Татьяна Антон. Ее внешним преображением в программе Малахова занялись бьюти-профессионалы.

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Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Мишель Серова высказалась с гневной отповедью на ток-шоу в своем Instagram. "У людей нет ни стыда, ни совести. Сначала "извиняются", а потом выставляют это на страницу салона. И говорят, что это все сценарий! А, простите, своего интеллекта нет? Почему-то я участвовала на передачах, и с Малаховым в том числе, и выражала только свое мнение и позицию!" – написала разгневанная дочь певца.

При этом она добавила, что прекрасно знает, как делаются передачи на всех федеральных каналах. По ее словам, ради пиара люди готовы на "гнилое поведение". Кроме того, в Stories девушка обрушилась и на самого Андрея Малахова.

Один из пользователей соцсети написал Мишель, что без согласия Серова шоумен не стал бы делать ни одного выпуска на тему его личной жизни, поскольку это "подсудное дело". На это дочь Народного артиста ответила: "Малахов никакого согласия ждать не будет! Он что хочет, то делает!".

Мишель Серова обижена на то, что в ток-шоу "обливают грязью" фамилию ее семьи. "Я не права?" – задала риторический вопрос дочь певца.

Автор: Валерия Нарская21 февраля 2019, 13:17
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Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

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