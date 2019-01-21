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Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая рассказала, что ее дочь Полина решила сменить фамилию. Новость Дана Борисова сообщила в своем Instagram.
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В минувшее воскресенье, 20 января, звезда опубликовала совместный снимок с наследницей. В подписи к фотографии телеведущая заявила, что Полина решила взять фамилию матери. Сначала девочка сменила фамилию в своем микроблоге, после чего попросила родительницу помочь ей сделать это официально. Дана Борисова поддержала выбор наследницы. 

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"Кстати, вы обратили внимание, что дочка поменяла фамилию с Аксеновой на Борисову? Она просит помочь ей сделать это не только в названии аккаунта, но и в паспортном столе по закону", – поделилась она.  

Сначала Полина носила фамилию отца – Максима Аксенова. Известно, что телеведущая находится в напряженных отношениях с бывшим супругом. В прошлом мужчина настаивал, чтобы дочь жила вместе с ним, и даже пытался лишить звезду родительских прав.

Недавно Дана Борисова приняла участие в съемках телепередачи "Давай поженимся". Шоу она покинула в компании 37-летнего банкира Владимира. Позднее ведущая рассказала, что продолжила общение с мужчиной и даже убедилась в его честности и порядочности: поклонник предъявил ей справку о своих истинных доходах.

Автор: Полина Крылова21 января 2019, 15:02
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