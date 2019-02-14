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Шоу-бизнес

К Дане Борисовой приехала неотложка после подлого удара дочери

Дана Борисова с дочкой. Фото: instagram.com/danaborisova_official
Дана Борисова снова не в ладах со своей 11-летней дочерью Полиной. Перед тем, как сбежать из дома, девочка ударила мать, и той понадобилась медицинская помощь.
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После того, как Дана Борисова ввела наследницу в шоу-бизнесовую тусовку, та объявила журналистам, что тоже хочет стать телеведущей, как и мама. "Я хочу брать пример у мамы. Хочу быть телеведущей также, потому что в профессии телеведущей можно общаться. Мне нравится, когда на меня смотрят. Когда я жила с папой, у них был девиз: сиди и не высовывайся. Мне не нравится, и я хочу идти по стопам мамы", – говорила 11-летняя Полина.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Однако вскоре семейной идиллии наступил конец. Дана Борисова испытала все (сомнительные) прелести переходного возраста своей дочери Полины. Телеведущая пожаловалась, что дочь в последнее время весла себя нагло и вызывающе. "Не скрою, что маты были в мой адрес. При том регулярно. После того, как пожаловалась учительница, что дети жалуются, что Полина выражается, она была наказана", – сообщила Дана Борисова.

Гламурная блондинка ограничила Полину в деньгах и в пользовании интернетом. Но столь суровое наказание обернулось против самой ведущей. "Я подхожу, она лежит. Наклоняюсь над кроватью. Говорю: "Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты не раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась". И тут Полина, с ноги, вот так вот метко, ударяет меня в грудину. Просто такой был мощный и сильный удар, а главное меткий, я не рассчитала. Согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар", – цитирует Дану Борисову "Пятый канал". После этого Полина сбежала из дома.

Травмированная и ошеломленная ведущая вызвала неотложку. Медики предложили ей вызвать полицию и описать побои. Однако та отказалась заявлять на родную дочь. Более того, Дана Борисова попыталась помириться с наследницей. Они встретились в кафе, однако разговора не получилось. "Я говорю: "Полин, убери телефон. Нам надо с тобой серьезно поговорить". "Иди *****!". На весь магазин, все слышали. А дальше шикарная фраза, не могу ее забыть: "Шурыгина прославилась тем, что ее изнасиловали, а ты тем, что ты наркоманка". Ну, тут все, состояние аффекта. Попыталась дать ей пощечину, но увернулась девушка", – рассказала Дана Борисова.

После этой встречи телеведущая запретила Полине возвращаться домой, пока та не извинится. Но девочка не намерена просить прощения у мамы. Сейчас она живет с отцом, недавно у всех троих состоялась встреча в органах опеки. С ними провели разговор специалисты ведомства и детский психолог.

Дана Борисова, состоящая на учете у нарколога, призналась, что очень переживает. "Есть желание снять стресс, избавиться от этих переживаний. Честно, у меня предсрывное состояние. Я на постоянной связи со своим врачом. По пять раз в день звоню", – откровенно заявила ведущая. Чтобы укрепиться, гламурная блондинка отправилась в храм, где помолилась о мире в семье.

Автор: Наталья Аряева14 февраля 2019, 08:49
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