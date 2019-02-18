Серова домогается полицейский Антон в свадебном платье

Вот уже несколько недель Александру Серову нет покоя: звезду донимает навязчивая поклонница. Используя профессиональные навыки и многолетний опыт службы в полиции женщина с легкостью выслеживает Народного артиста.

43-летняя Татьяна Антон приехала в Москву из Нижнего Тагила, чтобы наконец обрести счастье. Провинциалка уверена, что сможет составить хорошую партию 64-летнему певцу Александру Серову.

"Сегодня я готова сделать Александру Серову официальное предложение стать его невестой, чтобы он принял мое сердце трепетно хранил его и не разбивал", – мечтательно сообщила она редакторам шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

За плечами у Антон два неудачных брака, от которых у нее три дочери, и большой опыт службы в правоохранительных органах. Татьяна отмечает, что именно из-за певца ее личная жизнь не сложилась, ведь всю сознательную жизнь она любила только его. Женщина готова принять артиста в своей двухкомнатной хрущевке на окраине города.

"Я в 10 лет уже влюбилась в него, и с той поры на протяжении 30 лет я продолжала его любить своим огромным сердцем", – отмечает Антон.

Женщина настроена более чем серьезно. Она уже купила подвенечный наряд, в котором собирается выйти замуж за Серова. Именно в нем Татьяна заявилась на концерт любимого певца.

Встреча провинциалки и знаменитости прошла как-то скомкано. Артем несколько раз пыталась штурмовать сцену – мешали охранники, которые постоянно оттаскивали ее от лестницы. Только на третий раз она смогла подняться к возлюбленному.

Холодность Серова совсем не смутила Артем. Даже когда он попросил помощников вывести ее из зала, Татьяна не расстроилась. Женщина решила дожидаться избранника у служебного входа. Однако оттуда ее тоже погнали грязными тряпками. По словам провинциалки, на нее накинулись "путаны", которые позавидовали ее женскому счастью.

Меж тем, решимость сотрудницы правоохранительных органов была непоколебима. Благодаря своим профессиональным умениям Антон вычислила домашний адрес звезды. Женщина собрала чемодан и отправилась в загородный особняк народного артиста. По пути она купила возлюбленному презент: травяной сбор для мужского здоровья и медовые конфеты.

Татьяна долго стучала в ворота особняка. Сонные охранники долго пытались выяснить кто она и с какой целью явилась. Женщине удалось прорваться во двор, где она и встретилась с Серовым. Артист долго не мог понять, что хочет от него незнакомка, увешанная баулами.

Александр настоятельно порекомендовал Татьяне прекратить домогательства. После женщину бесцеремонно выкинули на улицу.

Отметим, что возвращаться в Нижний Тагил Артем не собирается. Женщина уверена, что артист просто не понял своего счастья и скоро одумается. "Благодаря моей целеустремленности мы все-таки сможем быть вместе", – заявила она.