Королеву застукали в объятиях другого мужчины

Российская певица регулярно радует поклонников совместными снимками с супругом Сергеем Глушко. Накануне Наташа Королева опубликовала фотографию с другим мужчиной, что привело в замешательство многих ее подписчиков.

Недавно звезда отправилась в Соединенные Штаты, где увиделась со своим близким другом – Дмитрием Корнейчуком. Мужчина работает личным ассистентом актера Микки Рурка. Наташа Королева поспешила поделиться с поклонниками своими впечатлениями от долгожданной встречи. "Мой дружочек! Как я рада, что у тебя все зашибись! Ты молодец! Так держать!" – написала она.

Многие подписчики поинтересовались, что за мужчина так ласково обнимает исполнительницу на снимке. "А кто этот Дима?", "А где Тарзан?", "Кто он?", "Любовничек! Шалишь, Наташа", "Это новый ухажер?" – писали комментаторы.

Однако большинство пользователей даже не обратили внимания на нового спутника Наташи Королевой и одарили певицу комплиментами. "Какая вы естественная! Без ботокса и пластики! Достойна восхищения! И всегда на позитиве. Любимая певица моего детства!", "Наташенька, какое счастье, наверное, иметь друга в твоем лице!", "Красавица!" – отмечали очарованные подписчики.