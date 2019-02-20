Пьющий Шепелев грубо потребовал оставить его в покое

Дмитрий Шепелев отреагировал на слухи о себе. Телеведущий завуалированно отправил завистников куда подальше.

Шепелев наслаждается отпуском в Италии. Знаменитость во время прогулки по Венеции, решила продегустировать местное вино, которым так славится эта страна.

В личном Instagram Дмитрий опубликовал снимок. На котором он запечатлен с опустошенным бокалом в руке. "Падающая башня есть не только в Пизе. А после аперитива они вообще все пошатываются 🍼", – шутливо подписал он кадр.

Меж тем, в комментариях тут же появились поборники морали, которые спровоцировали слухи о якобы алкоголизме звезды. Дескать, публичный человек пропагандирует пагубную привычку, от которой сам страдает.

Меже тем, Шепелев не остался в стороне от обсуждения. Он опубликовал новую фотографию, на которой демонстративно что-то пьет из разноцветного стакана. "В ожидании новых сообщений об алкоголизме 🤦🏼‍♂️ – выпью!" – написал Дмитрий ниже.

Отметим, что к подписи знаменитость добавила смайлик, иллюстрирующий неприличной жест, который в народе называют "средний палец". Он служит прямым оскорблением или грубым требованием оставить в покое, "отвязаться".

К слову, Шепелеву сейчас действительно не до разборок с поклонниками. Он наслаждается отпуском с возлюбленной Екатериной Тулуповой, отношения с которой, тщетно пытается скрывать.