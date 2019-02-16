Нашли общий язык: друзья о свадьбе Шепелева и новой возлюбленной
Шепелев уже познакомил свою девушку Екатерину Тулупову с близкими. Вместе молодые люди посещают выставки, театры, ходят в кино и на концерты.
Летом Дмитрий и Екатерина отдыхали в Италии. Компанию им составили сын телеведущего от Жанны Фриске – Платон и дочь Тулуповой от предыдущих отношений Лада. Зимний отпуск тем же составом они провели в Альпах.
Совместный отдых, собаки одинаковых пород, дружба детей – все это натолкнуло поклонников на мысль, что Шепелев скоро женится. Слухи развеяла подруга Тулуповой. "Они легко находят общий язык, но о свадьбе речи нет. Катя состоявшаяся девушка, активная, у нее несколько собственных проектов", – сообщила она.
Также девушка рассказала, что Тулупова окончила Московский энергетический институт, и получила диплом по специальности дизайн интерьера. Избранница Дмитрия проходила стажировку в Миланском техническом университете. У Екатерины есть свой проект женского клуба, собственная мастерская. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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