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Желающие плюнуть в лицо Шепелеву звезды встали в очередь

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Оперная дива Мария Максакова готовит заявление в суд, а певица Маша Распутина требует в качестве компенсации кругленькую сумму. Звезды в бешенстве после участия в программе телеведущего Дмитрия Шепелева.
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Шоу "На самом деле" Первого канала бьет все рекорды по рейтингам. Зрители довольны работой телевизионщиков, они с удовольствием наблюдают за скандалами вокруг знаменитостей.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Меж тем, звезды, побывавшие в студии программы, остаются удовлетворены не всегда. Более того, после участия в программе они кричат, что их обманули. Знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы плюнуть в лицо телеведущему Дмитрию Шепелеву.

Недавно войной на телевизионщиков пошла Мария Максакова. Оперная дива собирается судиться с руководством шоу "На самом деле". Звезда обвиняет их во вторжении в частную жизнь и клевете.

Также обвинила Шепелева в подлом обмане и Маша Распутина. Вокалистка согласилась прийти на интервью с условием, что все вопросы будут заранее оговорены. Однако во время записи Дмитрий увел разговор в сторону и принялся расспрашивать ее на деликатные темы. 

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Певица не стала терпеть унижение, она устроила скандал, а после сбежала со съемочной площадки. Вскоре Распутина заявила, что планирует получить от Первого канала компенсацию морального вреда в размере 50 миллионов рублей.

Мать Даны Борисовой также осталась недовольна сотрудничеством с Дмитрием Шепелевым. Женщина заявила, что ее подставили: обманом заманили на съемки, потом в эфире выставили в не лучшем свете, а также спровоцировали Дану, воспользовавшись ее нестабильным состоянием. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Автор: Руслана Алексеева19 февраля 2019, 19:07
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