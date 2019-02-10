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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о большом страхе за дочь

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Счастливая мама Лера Кудрявцева рассказала подписчикам, почему пока не готова выкладывать фотографии дочери. По ее словам, малышку фанаты смогут увидеть только после крестин.
прочитано 419 раз

Лера Кудрявцева провела очередной прямой эфир в своем Instagram и поделилась с подписчиками самым сокровенным – своими страхами ха младшую дочку. 

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Телеведущая призналась, что не хочет показывать малышку широкой публике, пока не пройдут крестины. За последние полгода Лера опубликовала всего несколько кадров с дочкой, на всех снимках личико девочки было скрыто от чужих глаз. 

Кудрявцева призналась, что она таким образом оберегает своего ребенка от агрессии недоброжелателей. По ее словам, дочь Маша пошла в папу, а на вопрос о том, когда же все смогут увидеть малышку, она ответила, что покажет дочку только после крестин.

"Дочка – вылитый папа. Не буду показывать ее до крестин. Думаю, крестной мамой будет моя сестра", – цитирует телеведущую портал "7 дней".

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Мария родилась в августе 2018 года в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Это второй ребенок супругов. 

Ранее "Дни.ру" писали, как Кудрявцева вышла из себя во время трансляции в Instagram. Когда телеведущую спросили в прямом эфире, как поживает ее супруг, она ответила: "У меня классный муж. Подавитесь, жабы".

После Кудрявцева рассказала об уходе за собой. Знаменитость отказалась от "уколов красоты", хотя раньше делала их.

Телеведущая объяснила это тем, что у нее аллергия. "Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала", – поведала Кудрявцева.


10 февраля 2019, 12:01

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