Лера Кудрявцева рассказала о большом страхе за дочь
Лера Кудрявцева провела очередной прямой эфир в своем Instagram и поделилась с подписчиками самым сокровенным – своими страхами ха младшую дочку.
Телеведущая призналась, что не хочет показывать малышку широкой публике, пока не пройдут крестины. За последние полгода Лера опубликовала всего несколько кадров с дочкой, на всех снимках личико девочки было скрыто от чужих глаз.
Кудрявцева призналась, что она таким образом оберегает своего ребенка от агрессии недоброжелателей. По ее словам, дочь Маша пошла в папу, а на вопрос о том, когда же все смогут увидеть малышку, она ответила, что покажет дочку только после крестин.
"Дочка – вылитый папа. Не буду показывать ее до крестин. Думаю, крестной мамой будет моя сестра", – цитирует телеведущую портал "7 дней".
Мария родилась в августе 2018 года в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Это второй ребенок супругов.
Ранее "Дни.ру" писали, как Кудрявцева вышла из себя во время трансляции в Instagram. Когда телеведущую спросили в прямом эфире, как поживает ее супруг, она ответила: "У меня классный муж. Подавитесь, жабы".
После Кудрявцева рассказала об уходе за собой. Знаменитость отказалась от "уколов красоты", хотя раньше делала их.
Телеведущая объяснила это тем, что у нее аллергия. "Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала", – поведала Кудрявцева.
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