Гузееву с товаркой втянули в грязные гей-разборки

"Какова природа этих... ну, скажем так, теток, которые столь отчаянно отстаивают права геев? Прямо жизни за них кладут!" – спросила в соцсетях знаменитый театральный критик. Многих известных людей эта фраза задела за живое.



"Им кажется, что их это молодит. Ведь традишн – это такой отстой... Из трусов будут выпрыгивать, зато в ногу со временем", – поделилась мнением актриса Лариса Гузеева, которая в программе "Давай поженимся!" пропагандирует традиционные семейные ценности. "Я живу в мире старых девочек и старых мальчиков", – добавила телеведущая.

Ее товарка Татьяна Веденеева высказала свои соображения: "У них нет подруг! А геи – хорошие подружки". Как говорится, ей виднее.

Гомосексуализм – распространенное в творческой среде явление. Время от времени имена знаменитых артистов появляются в желтой хронике в связи с однополыми увлечениями.

Взять, например, Олега Меньшикова. Он женат уже 13 лет на актрисе Анастасии Черновой, которая младше на 23 года. Семейная пара каждый год торжественно отмечает День всех влюбленных ужином в ресторане, по выходным супруги ходят в кино...

А композитор Владимир Дашкевич уверен, что жена для актера – только ширма, и на самом деле он любит мужчин. "Если ты настоящий гей, так сказать от природы, как, например, Олег Меньшиков, это ничуть не мешает творить. Наоборот, эстетически они становятся выше. Женская эстетика всегда сильнее мужской. Гомосексуальность добавила обаяния таланту Олега", – заявил он.