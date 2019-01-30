Первый канал уничтожил порадовавшегося смерти Кобзона гея

Уволить редактора на канале долго не решились, видимо, побоялись резонанса и шума общественности. Хотя рабочую жизнь Артемову решили подпортить основательно, дабы тот ушел сам.

"Но тот из упертых, гейская братия к гонениям привычная, и по привычке терпел, – пишет Telegram-канал "Беспощадный пиарщик". – Началось же все с заработной платы... Так, на "Первом" завелось, что ежемесячная зарплата состоит из двух частей, первая – ежемесячный оклад, вторая – ежемесячная 40% премия. Первым делом у Сергея слетела эта премия. От примерно 50 "чистыми" в месяц остался оклад 36. Он терпел..."

До этого "происшествия" у него был плавающий график, позволяющий дополнительно трудиться в иных местах, и второй удар пришелся именно на это, – продолжает "Беспощадный пиарщик". - Его перевели на жесткую пятидневку, без возможности подработать где-либо еще".

Так продолжалось до 25 января, когда Сергей решил попробовать побороться за свои права как работника, обязанности свои он, к слову, выполнял в полном объеме... Он написал заявление на предоставление ему копий всех документов, связанных с работой на Первом канале для дальнейших разбирательств по поводу невыплат "премии", отсутствия индексации зарплаты за последние лет эдак шесть и прочих нарушений работодателя относительно сотрудника. Заявление у него отказались принимать, и он его отправил по почте заказным письмом. И 25-го числа оно дошло. Как итог: два левых акта о прогуле за 18 и 22 января с последним рабочим днем 29-го – и адье по статье".