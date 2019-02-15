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Шоу-бизнес

"Уже два года не встает": раскрыты карты обманувшей Виторгана Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Определенно, в жизни Ксении Собчак наступила черная полоса. Не успел утихнуть скандал вокруг ее, предположительно, неверности мужу Максиму Виторгану, как разгорается шумиха из-за ее нового шоу, формат которого та будто бы украла сразу у нескольких человек.
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На днях Ксения Собчак презентовала свежий выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", в котором пообщалась в автомобиле с Семеном Слепаковым, а Михаилу Галустяну, сидя на диване в помещении, предложила карты на выбор. После выхода передачи шоумен Вячеслав Манучаров обвинил гламурную блондинку в плагиате: дескать, она украла у него идею с картами.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Спустя некоторое время телеведущая ответила ему через свой канал в Telegram, указав, что тот, в свою очередь, позаимствовал формат своего шоу "Эмпатия Манучи" у публициста Андрея Вульфа. Однако тот не растерялся и уколол Ксению Собчак тем, что, дескать, вместо простого извинения она сутки искала, чем ему ответить.

"Вместо того, чтобы просто извиниться, Вы потратили сутки на поиски похожего формата интервью в постели, где в качестве декорации диван, а люди в кадре не в пижамах, а в стандартном офисном луке, но это не важно, главное, отвлечь внимание от сути претензий, так и не ответив на вопрос, с украденными картами (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – едко заявил Вячеслав Манучаров в комментариях к своему посту в социальной сети Instagram.

Далее шоумен раскрыл все карты Ксении Собчак. Он убедительно доказал, что гламурная блондинка в создании своего шоу позаимствовала идеи сразу у нескольких известных людей, помимо него. "Как вы понимаете, искать форматы украденные Вами для нового ютуб-шоу вообще не приходится. Интервью в машине в два года назад начал делать Максим Галкин, а со стульев вот уже два года не встает Дудь. У нас вот карты взяли. В общем, с миру по нитке и Ксюша опять на лошади", – язвительно заключил известный артист.

Автор: Наталья Аряева15 февраля 2019, 09:07
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