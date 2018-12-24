Вскрылись измены молодого мужа Максаковой

Супруг оперной певицы Далхат Халаев дал откровенное интервью программе "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым на Первом канале. Мужчина рассказал, как проходило их бракосочетание со знаменитостью.

Халаев и Максакова познакомились в Сети. В 2017 году Далхат предложил исполнительнице свои юридические услуги. Брак со знаменитостью он заключил брак несколько месяцев назад. Это было необходимо для оформления сделки по продаже квартиры в Москве, которая принадлежала певице.

Летом текущего года молодой муж Марии Максаковой продал ее элитную квартиру в центре столицы. Однако позже выяснилось, что его обманули покупатели. Пока что разбирательство в суде продолжается.

"Наш союз нужен был для того, чтобы облегчить процедуру продажи недвижимости. У нее не было времени приехать в Россию, она переоформила на меня квартиру", – заявил Халаев. При этом он добавил, что сумму, за которую нужно было продать квартиру, определяла Максакова.

По словам Далхата, о заключении брака они с Марией договорились по телефону. "Я поехал на Украину, и мы зарегистрировались. Свидетелей не было. Мы не предполагали, чтобы это как-то проходило пышно. Нам нужно было осуществить регистрацию. После мы поужинали, поговорили о делах, потом я улетел обратно", — поделился мужчина.

На программе также выяснилось, что молодой супруг уже успел изменить певице. Во всяком случае, так утверждают знакомые артистки. По некоторым данным, у Далхата есть беременная девушка в Нальчике.

Бывшая подруга Максаковой Ксения Мерц уверяет, что Халаев изменял певице. "Маша была очень расстроена, так как увидела их. Она обижена на него", – заявила Мерц. Информацию об изменах Далхата подтвердила и певица Милена Дейнега.