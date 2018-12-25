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Шоу-бизнес

Молодой муж рассказал об интиме с Максаковой

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Нового мужа оперной дивы Марии Максаковой Далхата Халаева несколько месяцев разыскивали все журналисты страны. Пресса пыталась выяснить, что же на самом деле произошло между новоиспеченными супругами. 
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О новом браке Марии Максаковой стало известно после того, как певица обвинила Далхата Халаева в мошенничестве. Артистка сообщила, что избранник втайне продал ее элитную квартиру в центре Москвы и скрылся с деньгами.

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Долгое время Халаев хранил молчание и скрывался от назойливых СМИ. Однако за неделю до Нового года мужчина решил пройти проверку на детекторе лжи. Он стал героем программы "На самом деле" Первого канала.

Халаев считает себя и Марию пострадавшими. Мужчина винит своих друзей детства. Якобы он на доверии заключил сделку: "Мы указали сумму 45, а фактически там должна быть сумма в 120 миллионов". В итоге после подписания договора купли-продажи контрагенты пропали с деньгами, сообщив, что их обокрали и средств у них больше нет".

После того как Далхат предал огласке детали сделки и назвал фамилии участников, ему начали приходить звонки. Участники соглашения предлагали большую сумму за молчание.

Эксперты не согласны с точкой зрения супруга оперной дивы. Они считают, что Максакова вступила в сговор в обход Далхата, а затем обвинила в присвоении вырученных средств.

В конце выпуска супруг вокалистки прошел проверку на детекторе лжи. Полиграфолог выяснил, что Халаев и Максакова познакомились не в соцсетях, как заявлялось ранее. В окружении Марии был некто, кто раньше был знаком с отцом Далхата. Между молодыми людьми была симпатия, но не более, отношения были исключительно деловые.

Также супруг оперной дивы сообщил, что никогда не вступал в интимную связь с Максаковой. Эксперт назвал это заявление молодого мужчины правдивым.

По словам полиграфолога, Халаев допускает, что эта сделка является отвлекающим маневром и его использовали в темную. Он действительно не получал денег от продажи недвижимости Марии Максаковой.

Автор: Руслана Алексеева25 декабря 2018, 15:19
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