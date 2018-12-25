Молодой муж рассказал об интиме с Максаковой

Нового мужа оперной дивы Марии Максаковой Далхата Халаева несколько месяцев разыскивали все журналисты страны. Пресса пыталась выяснить, что же на самом деле произошло между новоиспеченными супругами.

О новом браке Марии Максаковой стало известно после того, как певица обвинила Далхата Халаева в мошенничестве. Артистка сообщила, что избранник втайне продал ее элитную квартиру в центре Москвы и скрылся с деньгами.

Долгое время Халаев хранил молчание и скрывался от назойливых СМИ. Однако за неделю до Нового года мужчина решил пройти проверку на детекторе лжи. Он стал героем программы "На самом деле" Первого канала.

Халаев считает себя и Марию пострадавшими. Мужчина винит своих друзей детства. Якобы он на доверии заключил сделку: "Мы указали сумму 45, а фактически там должна быть сумма в 120 миллионов". В итоге после подписания договора купли-продажи контрагенты пропали с деньгами, сообщив, что их обокрали и средств у них больше нет".

После того как Далхат предал огласке детали сделки и назвал фамилии участников, ему начали приходить звонки. Участники соглашения предлагали большую сумму за молчание.

Эксперты не согласны с точкой зрения супруга оперной дивы. Они считают, что Максакова вступила в сговор в обход Далхата, а затем обвинила в присвоении вырученных средств.

В конце выпуска супруг вокалистки прошел проверку на детекторе лжи. Полиграфолог выяснил, что Халаев и Максакова познакомились не в соцсетях, как заявлялось ранее. В окружении Марии был некто, кто раньше был знаком с отцом Далхата. Между молодыми людьми была симпатия, но не более, отношения были исключительно деловые.

Также супруг оперной дивы сообщил, что никогда не вступал в интимную связь с Максаковой. Эксперт назвал это заявление молодого мужчины правдивым.

По словам полиграфолога, Халаев допускает, что эта сделка является отвлекающим маневром и его использовали в темную. Он действительно не получал денег от продажи недвижимости Марии Максаковой.