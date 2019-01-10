"Здорова и без инфекций": ухажеру позволили взять справку у Борисовой

Телеведущая Дана Борисова поступила правильно, затребовав справку о доходах у нового ухажера, по крайней мере, так считает скандальный блогер Лена Миро. По словам обозревательницы, знаменитость имеет право диктовать свои условия.

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