"Здорова и без инфекций": ухажеру позволили взять справку у Борисовой
Перед новогодними праздниками Борисова стала участницей шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Студию звезда покинула в компании 37-летнего банкира Владимира.
После стало известно, что теледива и предприниматель продолжили общение вне проекта. Более того, ухажер не обманул ее насчет зарплаты. Владимир предъявил Дане справку 2-НДФЛ, в которой была указана сумма четыреста тысяч рублей в месяц. Об этом знаменитость рассказала в личном Instagram.
Признание Борисовой возмутило некоторых интернет-пользователей. В частности, отмечалось, что "влезать в чужой карман" неприлично и недостойно женщины.
Однако блогер Лена Миро заступилась за Дану. Она отметила, что просить документы – ничуть не зазорно. "Желание Даны увидеть справку вполне нормально. Она хочет жить хорошо, и жить за счет мужа. Другой расклад ей неинтересен, и она вполне имеет право хотеть, чего хочет", – заметила Лена в ЖЖ.
Между тем скандальный блогер отметила, что в добровольном обмене справками есть один нюанс. Вторая сторона может также запросить подтверждение, что партнер, например, "чист" от ВИЧ-инфекции и не заражен Гепатитом С. И это нормально.
"Вот Дана Борисова имеет право поинтересоваться у ухажера справкой с зарплатой. А ухажер Виктор может попросить у принимавшей наркотики Даны справочку, что она здорова и без инфекций", – рассудила Миро.
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