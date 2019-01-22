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"Глаза уже не открываются": врачи поставили крест на старушке-жене Солнцева

Гоген Солнцев с супругой. Фото:instagram.com/solntcev
Престарелая жена одиозного шоумена  Гогена Солнцева продолжает себя "тюнинговать". И вот уже в 63 она выглядит на 30. Для пущего эффекта не хватает только пышной груди взамен нынешних "ушей спаниеля".
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"У Катюши закончился реабилитационный период после пластической операции, и мы рады, что результат превзошел все наши ожидания, – рассказал Гоген Солнцев. – Но вот появилась новая проблема – теперь Катя настоятельно просит, чтобы я оплатил ей операцию по увеличению груди на два размера".

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Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

"Я устал с ней спорить, пытаясь переубедить ее. Дело даже не в деньгах, а в том, что врачи на обследовании сообщили, что второго общего наркоза она уже не перенесет в силу возраста и сложности операции. Мои аргументы подходят к концу, а она продолжает настаивать на своем, несмотря на то, что ее грудь мне вполне нравится и такой. Я в отчаянии уже", – обратился к народу Гоген Солнцев на своей странице в Facebook. Судя по всему, врачи поставили крест на 63-летней красавице, но она не хочет с этим мириться и все пытается стать молодухой... 

"Зачем ей на том свете сиськи?", "Сначала Катю к психиатру, потом к окулисту! Пропишут очки, и грудь свою увидит!", "Купи лучше молодую и с сиськами, а эту рухлядь вряд ли отретушируешь", "Сдай в дом престарелых", "Я думаю, более актуальная операция для Катюши будет по приобретению девственности, чтобы уже точно в малышки выйти", – язвят люди в комментариях. Отметили они и то обстоятельство, что Катя излишне сильно себя перетянула. "Глаза уже не открываются", – шокированы наблюдательные пользователи.

В свое время после множества пластик такая же проблема постигла Людмилу Гурченко. "Кожа век оказалась сильно перетянутой, глазное яблоко перестало омываться слезой. В результате ее глаза стали хуже видеть, – рассказывали тогда врачи института глазных болезней РАМН. – Из-за постоянного раздражения веки начали постоянно гноиться". 

Автор: Иван Губкин22 января 2019, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

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