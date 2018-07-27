Леди Гага возбудила поклонников фото в прозрачном платье

Леди Гага порадовала поклонников новыми откровениями. Фотосессия в прозрачном наряде на голое тело вызвала шквал эмоций у фанатов.

Эпатажной певице, казалось бы, уже нечем удивить поклонников. Однако изобретательная Леди Гага знает, чем подогреть преданность фанатов.

Откровенная фотосессия на пляже Малибу быстро разошлась по соцсетям. Мало того, что белый наряд певицы и так был полупрозрачным, так еще и намок в набегавших на песчаный берег волнах. Однако артистку это нимало не смутило.

Публикация от LadyGaga (@ladygaganewz) 26 Июл 2018 в 11:37 PDT

Съемки Леди Гага устроила неподалеку от своего особняка, который купила по случаю всего за 24 миллиона долларов. Пляж во время работы съемочной группы был пустынным. Так что подписчики певицы не сочли ее поведение вульгарным – ведь наблюдать за процессом было некому.

Публикация от LadyGaga (@ladygaganewz) 26 Июл 2018 в 6:03 PDT

Поклонники отметили, что певица в хорошем настроении, жизнерадостна. А еще Леди Гага постройнела, за что удостоилась отдельных комплиментов.