Голая Леди Гага в прозрачных колготках вызвала восхищение

Фанаты Леди Гаги в восторге. Американская певица порадовала их фотосессией, в которой снялась полностью обнаженной. Некоторые отметили "убогость" интерьера, в котором проходили съемки.

Поклонникам американской поп-дивы представилась уникальная возможность наблюдать, как их кумир натягивает прозрачные колготки. При этом другие предметы туалета в поле зрения отсутствуют. Снимки эпатажная артистка опубликовала в Instagram.

Всего за несколько часов фотографии собрали более двух миллионов лайков от фолловеров Гаги, а также тысячи комментариев. При этом некоторые фанаты из стран СНГ отметили, что на снимках американка напоминает культовую российскую певицу Ирину Аллегрову.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Авг 2018 в 10:05 PDT

Как известно, звезда сделала перерыв в своем музыкальном творчестве. Но времени даром поп-дива не теряет, участвуя в многочисленных и весьма откровенных фотосессиях. Снимки сделал известный фотограф Эли Расселл Линнетс. Певица уже как-то выкладывала в Сеть 18 сексуальных фотографий этого же автора.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Авг 2018 в 10:02 PDT

Леди Гага также снимается у режиссера Бредли Купера. В скором времени выйдет фильм с ее участием под названием "Звезда родилась". Это первая серьезная роль артистки в полнометражной картине.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Авг 2018 в 10:05 PDT

Комментаторы в соцсетях все же не преминули отпустить парочку нелестных замечаний в адрес своего кумира. По мнению некоторых подписчиков, для столь ожидаемой фотосессии певица могла бы подобрать не столь убогий интерьер.