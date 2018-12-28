Настоящий мужчина: Лариса Гузеева прильнула к Бари Алибасову

Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева дала очень лестную характеристику Бари Алибасову. Телеведущая заявила, что продюсер – настоящий мужчина.

В личном Instagram Гузеева опубликовала снимок, на котором она прильнула к спине Бари Алибасова. Знаменитости позируют в коридоре телевизионного центра "Останкино".

"Барри– горячее сердце. С Наступающим! Я знаю, что все, кого ты любишь– под твоей защитой!🎄🎄🎄❄❄🎉🎉🎉✨✨✨🍾🍾🍾 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост знаменитость.

Отметим, Гузеева и Алибасов давние друзья. Естественно, что телеведущая не смогла при встрече не сделать комплимент Алибасову, которого уважает за его принципиальную позицию по многим вопросам.

"Классно смотритесь за сильным мужским плечом", "Люблю Алибасова!просто потому что он настоящий...Мужик...За его спину правда спрятаться хочется.Лариса!Вы как всегда зажигательно роскошны!с наступающим!!!", "Я тоже считаю,что Бари добрейший человек, даже то как он общался со своей подопечной в программе, просто молодец! И думаю,что Лидия Шукшина, видимо женщина удивительная,не даром все ее мужья были таланты", – согласились с Ларисой интернет-обыватели.