Оскандалившаяся из-за драки мужа Собчак сделала неожиданный ход

Ксения Собчак рассекретила лицо своего сына Платона. Говорят, скандально известная телеведущая сделала такой ход, чтобы сместить вектор внимания с драки ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.

Став мамой, Ксения Собчак довольно часто делится с общественностью изображениями сына, а также выкладывает видеозаписи с ним. Однако на всех публикациях мальчик запечатлен либо спиной к камере, либо в полупрофиль. Ксения дала понять, что не хочет "светить" лицо наследника, чтобы не лишать его права на приватную жизнь.

Однако что-то поменялось в отношении Ксении к этому вопросу. Она сняла видео, где можно в подробностях рассмотреть, на кого похож маленький Платон. В приложении Stories Собчак опубликовала ролик, в котором ее наследник перебирает вещи на туалетном столике.

"Где пуговица?" – спросила телеведущая и, когда Платон ее нашел, порадовалась его успеху. Однако внимание ребенка привлек флакон с жидкостью. "А это мама душится", – пояснила Ксения повернувшемуся к ней Платону.

На сей раз гламурная блондинка не стала быстро выключать запись или смещать обзор, поэтому любой желающий смог разглядеть мальчика. Внимательные пользователи Сети пришли к выводу, что Платон похож на обоих родителей. Дескать, глаза у ребенка большие, как у Максима Виторгана, а рот достался от Ксении Собчак.

Недоброжелатели сделали вывод, что таким манером телеведущая пытается отвлечь общественность от скандала, который разразился после информации о драке ее мужа с режиссером Константином Богомоловым. Дескать, Ксения попыталась обелить себя и выбрала для этой цели безотказный способ.

Напомним, что в конце 2018 года в Сети поползли слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Якобы гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позже в СМИ появилась новость о том, что Виторган напал на соперника и разбил ему нос.