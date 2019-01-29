В любовных разборках Собчак, Виторгана и Богомолова всплыла шикарная модель

Певица и модель Анна Калашникова не понимает, почему обывателей так интересует любовный треугольник Ксении Собчак. Светская львица считает, что шумиха вокруг личности телеведущей и привела к скандалу, который вот уже неделю обсуждает вся страна.

По мнению Калашниковой, той нашумевшей драки между артистом Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым могло бы и не произойти, не припиши народная молва последнему роман с Ксенией Собчак. "Мы не знаем реальных причин. Говорят, якобы актер только тогда узнал, с кем Собчак ему наставляла рога, хотя слухи об этом ходят с лета", – заметила модель.

Анна отметила, что всех участников этой некрасивой истории необходимо оставить в покое. Когда-то она на собственном опыте узнала, как важно в некоторых случаях избегать огласки. "Возможно, если бы мои отношения не вынесли на всеобщее обозрение, все могло бы закончиться совершенно по-другому. Но меня этот урок научил многим вещам", – призналась Калашникова.

Анна заметила, что лично знакома с Ксенией, считает ее умной и мудрой женщиной, поэтому перемывать ей кости не хотела бы. Светская львица уверена, что Собчак и ее супруг смогут сами во всем разобраться, к тому же никому доподлинно неизвестно, что именно происходит в их семье. "Экранный образ может быть один, реальный – другой", – цитирует Калашникову Teleprogramma.pro.

Напомним, что уже целую неделю страна обсуждает скандал в семье Ксении Собчак. Ревнивый муж телеведущей актер Максим Виторган избил режиссера Константина Богомолова. Видео с камер наблюдения, на котором запечатлена драка, просочилось в Интернет и стало сенсацией. После потасовки режиссер сообщил своим фолловерам в соцсетях, что у него сломан нос. Однако поклонники Ксении полагают, что история с адюльтером и мордобоем – это постановка ради пиара.