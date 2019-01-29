Отмена наказания за "вынужденную" коррупцию добила Собчак
Журналистка возмущена инициативой Министерства юстиции. Накануне представители ведомства предложили внести поправку в законодательство о противодействии коррупции. Чиновники смогут избежать серьезного наказания, если следователи установят, что правонарушение было совершено из-за "обстоятельств непреодолимой силы", пишут "Ведомости".
Ксения Собчак с иронией уточнила, сколько должен присвоить госслужащий, чтобы избежать ответственности. "Какая сумма считается "обстоятельством непреодолимой силы", интересно? Или когда сразу дом на озере Комо по соседству с Соловьевым предлагают?" – написала телеведущая.
Ранее политик сообщила, что ее стороннице Анастасии Шевченко грозит тюремный срок за участие в деятельности нежелательной организации. Звезда призвала полицейских отпустить женщину. Она также обратилась к СМИ за помощью в освещении инцидента.
Напомним, что в конце прошлого года в прессе появились слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. Поклонники стали часто видеть телеведущую в компании Константина Богомолова. Однако режиссер опроверг эту новость и поехал в отпуск вместе с бывшей супругой Дарьей Мороз. Корреспонденты связались с мужем Собчак, но он отказался давать комментарии.
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