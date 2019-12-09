Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве

Перманентный конфликт шоумена Дмитрия Шепелева с родственниками его умершей возлюбленной Жанны Фриске вошел в активную фазу: участники скандала публично льют грязь друг на друга. Накануне в эфире телеканала НТВ высказалась сестра вокалистки Наталья.
Родственница звезды обвинила несостоявшегося зятя в похищении средств. По ее словам, когда Жанна была в предсмертном состоянии, Дмитрий снимал деньги с ее карточек. Якобы шоумен положил себе в карман около 20 миллионов.
Между тем, по словам юриста Тимура Маршани, делать такие заявления опасно. Если Фриске-младшая не сможет подкрепить свои слова доказательствами, то они будут расценены как клевета. За заведомо ложные сведения в отношении какого-либо человека по действующему законодательству предусмотрена ответственность.
"Лучше бы Наталья Фриске занималась своей личной жизнью, не вмешиваясь в жизнь других людей. Если она утверждает, что Шепелев сделал что-то незаконное, либо заставил что-то сделать Жанну под влиянием медикаментозных препаратов, в первую очередь, она должна это доказать", – цитирует адвоката Teleprogramma.pro.
Юрист напомнил, что Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске, хоть официально и не оформили отношения, некоторое время жили как семья. Вмешиваться в личную жизнь пары недопустимо.
Напомним, конфликт телеведущего и близких его несостоявшейся супруги обострился, после появления в Сети шоу Ксении Собчак. Главным героем программы стал Дмитрий Шепелев. Он высказался о конфликте с семьей Жанны Фриске. Телеведущий сообщил, что якобы у певицы и ее отца были "тяжелейшие отношения", а также заявил, что не чинит препятствий во встречах сына Платона с родней, но те не желают видеть мальчика. Также Дмитрий Шепелев сообщил, что деньги благотворительной организации "Русфонд", которые собирались на лечение Жанны Фриске, похитили ее родители.
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