"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом

12 лет назад вышел первый номер журнала о знаменитостях "Стархит". Мало кто помнит, что тогда издание публиковало телепрограмму на неделю. Да и вообще, много событий с тех пор произошло. "Тогда Николай Басков еще свободно общался с сыном, Моника Беллуччи не собиралась расставаться с Венсаном Касселем, а мы с Ксенией Собчак, изображая семейную пару, нянчились в телеэфире с ребенком-роботом", – поностальгировал Андрей Малахов в публичном письме читателям.
Тогда первую обложку журнала украсила прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Издание радовало читателей различными эксклюзивными материалами, к примеру, расследовало отношения "золотого голоса России" Николая Баскова и королевы красоты Оксаны Федоровой.
Многое изменилось. И в первую очередь, лидером в подаче информации теперь выступает интернет, с которым тягаться печатным СМИ нереально. "Мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны. С 1 января 2020-го "СтарХит" будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода", – пожелал шоумен.
"Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия. Верю, портал starhit.ru останется на высоте и меня не подведет! Спасибо всем, кто читал наш журнал все эти годы!" – поблагодарил Андрей Малахов в своей авторской колонке на сайте издания.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Что думаете про сиськи Асмус?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.
Про модельную внешность Невесты покойника!
Об одной паршивой овце которая портит всё.