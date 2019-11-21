Вернувшаяся в Россию Ветлицкая лишила Малахова самого ценного

Наталья Ветлицкая появилась в новом выпуске шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" Стало известно, какой ценой телеведущему удалось заманить строптивую артистку к себе на программу.

В субботу, 23 ноября, в эфире шоу "Привет, Андрей!" появится Наталья Ветлицкая, одна из самых привлекательных певиц 90-х годов. Обаянию эффектной блондинки в свое время поддались такие известные артисты как Павел Смеян, Женя Белоусов и Дмитрий Маликов. Об отношениях с ними, а также прочие подробности своей личной жизни Наталья Ветлицкая рассказала в беседе с Андреем Малаховым.

О романе с Дмитрием Маликовым Наталья Ветлицкая высказалась так: "У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства. Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто. Я ж ему один раз действительно по башке дала каблуком, это правда, то, что говорят. Вот такая я была огненная, представляешь. За что? Ну, за дело, за что, что… Просто так, что ль, дают по башке каблуком? "



Примечательно, что разговор знаменитостей состоялся не в студии, а в гостиничном номере на огромной высоте. 55-летняя певица предстала перед шоуменом с эффектной прической, в которых ярким пятном выделяются розовые пряди, и штанах карго камуфляжной расцветки. Завершил образ яркий макияж.

В Сети бурно обсуждают, как Андрею Малахову удалось заполучить Наталью Ветлицкую. телеграм-канал "Татлер-батлер" напрямую обратился к шоумену. В ответ он прислал им пять значков американского доллара, что, вероятно, означает "много". Он уточнил, что Ветлицкая лишила Малахова самого ценного для любого работающего человека – 13-ой зарплаты. "Но это того стоило", – уточнил шоумен.

В интервью Наталья Ветлицкая объяснила, почему в свое время покинула Россию, переехав в Испанию, и почему вернулась. Она вспомнила самые смешные, самые опасные и даже самые дикие истории из своей жизни. А в заключение призналась, что для нее счастье. "Что такое ощущение счастья, вот скажи мне, что значит быть счастливой? Я вообще этого не понимаю. Для меня это понятие непонятное", – заявила Наталья Ветлицкая в передаче "Привет, Андрей!"