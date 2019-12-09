"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Борисович обвиняет несостоявшегося зятя телеведущего Дмитрия Шепелева в растрате. Якобы шоумен проматывает деньги шестилетнего сына.

Адвокаты Владимира Фриске заказали полную выписку со счета, на котором хранится часть наследства маленького Платона. По словам отца артистки, деньги, доставшиеся мальчику после смерти его матери певицы Жанны Фриске, по частям снимает Дмитрий Шепелев.

Около двух миллионов рублей ушло на адвокатов, которые защищали шоумена в процессе против семейства Фриске. Чуть менее трех миллионов списаны как оплата школьных нужд ребенка.

"За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей. Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма – 20 тысяч. Откуда подобные цены? Мои юристы предполагают, что часть он кладет себе в карман", – цитирует Владимира Борисовича StarHit.

Часть особняка в Подмосковье, которая после смерти Жанны отошла ее родителям, была продана судебными приставами в счет погашения долга перед благотворительной организацией "Русфонд". Эту долю, согласно документам, выкупил Дмитрий Шепелев. Часть средств на приобретение недвижимости шоумен, по словам Владимира Борисовича, взял со счета Платона.

"В общей сложности Дима списал более шести миллионов", - возмутился отец Жанны Фриске.

Владимир Борисович объяснил, откуда на банковском счете, о котором идет речь, появились деньги. Как оказалось, после смерти певицы родители продали ее квартиру в Майами. Сумма сделки составила 470 758 долларов, то есть более 30 миллионов рублей.

Средства должны были поделить между тремя наследниками: родителями артистки и ее сыном. "Однако мы с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летия Платона. Вы сами понимаете – курс каждый год растет, плюс доход в виде процентов. В общем, к тому времени парень бы спокойно купил не только квартиру, но и машину, и даже дом..." – сказал отец Жанны Фриске.

Владимир Борисович опроверг слова несостоявшегося зятя о том, что у него якобы были плохие отношения с дочерью. "Да она регулярно звонила и спрашивала: "Папочка, как дела?" Говорит, мы не хотим встречаться с внуком, и прячет его! Обозвал ворами, хотя сам что делает? Мои адвокаты считают, что такими темпами от наследства Платона через несколько лет ничего не останется..." – резюмировал глава семейства Фриске.