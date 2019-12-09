"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" пережила потрясение. Внешний вид единственного сына заставил Алену Водонаеву прослезиться.

По словам теледивы, она с трудом узнала восьмилетнего сына Богдана. После пары дней в компании отца мальчик вернулся практически без волос.

"Ну и утро. Бо был у папы в выходные. Сегодня рано утром вернулся. Подстриженный. Практически под ноль. Я уже поревела по-тихой, экс мужу позвонила, взяв с него клятву без меня больше ребенка не стричь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Алена Водонаева в "Сторис" личного "Инстаграм".

Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что подобные ситуации не редкость. Из-за наследника Алена часто спорит с бывшим мужем. Между тем, как отметила звезда, конфликты обычно пустяковые и случаются всегда по "какой-нибудь фигне".

"С одной стороны, хорошо, что других поводов нет, и у нас понимание и баланс, с другой – у меня теперь почти лысый ребенок, и меня это очень злит", – поделилась Алена Водонаева.

Водонаева отметила, что если бы вкусы отца Богдана совпадали с ее видением прекрасного, то они бы не развелись. "Так что в нашем случае все логично", – резюмировала телеведущая.

Напомним, экс-участница телестройки Алена Водонаева была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. От предпринимателя звезда родила сына Богдана. Союз просуществовал несколько лет. Теледива развелась с мужем, однако сохранила с ним дружеские отношения.

Большую часть времени Богдан живет с мамой. Между тем мальчик часто наведывается в гости к отцу. Например, 2020-й год сын Алены Водонаевой встретит с папой. Ребенок пробудет у родителя весь январь.