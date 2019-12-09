"Впервые увидела ее вблизи": Орбакайте не смогла сдержаться от вида 70-летней Пугачевой

В Москве состоялась премьера фильма "Тот самый концерт". Поддержать его героиню – Аллу Пугачеву – в киноцентр "Октябрь", в числе прочих, пришла Кристина Орбакайте. А после просмотра поделилась впечатлением с корреспондентом "Дни.ру".

"Я все детство провела за кулисами маминых концертов, – призналась певица. – А вот в зале никогда толком и не была. Конечно, мы всей семьей присутствовали на том самом сольнике в апреле в Кремлевском дворце, но там трудно было сосредоточиться – большое количество людей, присутствующие с нами в ложе и требующие внимания дети..."

Именно по этой причине Кристина Орбакайте с нетерпением ждала выхода на большие экраны фильма-концерта. "Фактически я впервые вблизи увидела работающую на сцене маму. Ее эмоции, глаза, настроение – то, что можно не рассмотреть, сидя в зале, – для меня стали потрясением. Да еще и прекрасный звук – что может быть лучше?!" – не смогла сдержать восторгов Кристина Орбакайте.

Сама Алла Пугачева призналась, что запретила во время концерта показывать ее крупным планом на экрана в зале. "Я считаю, что это очень меняет картину, ведь я пою, предположим, о смысле жизни, а меня в этот момент рассматривают – какая помада, что у меня на шею надето или еще что-то! – пояснила 70-летняя Примадонна в интервью программе "Время". – А энергетический сгусток от публики должен устремляться только в одну точку на сцене. Тогда я это чувствую и зритель отдачу ощущает. Поэтому я волновалась: а как этот концерт будет воспринят в кино? Но съемочная команда меня убедила рискнуть. Мол, никогда вас больше такой не увидят – крупные планы, все видно, все переживания, глаза. И тогда я согласилась".