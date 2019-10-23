"Почему такая красивая?": Орбакайте совершила неожиданный прорыв

Церемония вручения премии "Прорыв года" проводилась модным журналом телеведущей Оксаны Федоровы Moda Tropical. Во время мероприятия артистке выдали заветную статуэтку и поздравили с новым званием. Она победила в номинации "актерский прорыв".
Отмечается, что Орбакайте прибыла на церемония сразу же после выступления в театре "Современник", где сыграла одну из главных ролей в спектакле "Двое на качелях". Во время мероприятия звезда отечественного шоу-бизнеса выглядела весьма уставшей, однако она практически постоянно улыбалась и доброжелательно общалась с журналистами.
И разумеется, Кристина не могла не поделиться фотографиями с "Прорыва" со своими поклонниками. Она опубликовала несколько сториз и примечательный снимок, где позирует на фоне партнерского стенда.
Знаменитость подписала изображение так: "Сразу после спектакля #двоенакачелях @sovremenniktheatre посетила очень красивое мероприятие журнала @modatopical Где мне вручили Премию за мой актерский #прорывгодаbest Спасибо @fedorovaoksana 🙌 мне очень приятно!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)
В свою очередь поклонники тоже не остались в стороне. Многие поспешили выразить свои поздравления и комплименты артистке: " Сама элегантность!!!🤩", "Где взяли секрет? Кристина! Вы не должны после спектакля быть уставшей? Вам не должно хотеться покушать и полежать? А Вы? Почему такая красивая? ❤️ ", "Говорят, что волшебства не существует. Но твоя прекрасная и солнечная улыбка доказывает обратное".
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