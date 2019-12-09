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Ольга Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Певица Ольга Серябкина, более известная как Molly, славится своими смелыми и сексуальными образами. Более того, это своего рода визитка и отличительная особенность звезды в мире шоу-бизнеса.
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На этот раз исполнительница появилась в агрессивном аутфите – в кожаном лакированном костюме и ошейнике с острыми шипами. На видео, опубликованном на ее странице в Инстаграм, артистка ласкает себя руками и томно поглядывает в объектив фотокамеры.

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Все действие происходит под гипнотическую музыку, вводящую в транс. Кроме того, Серябкина в момент съемки находится под водой.

"Твоя любовь не позволит самому сильному холоду покрыть здесь все льдом", – написала Ольга.

Подписчикам ролик явно пришелся по вкусу. Эта запись приковала внимание многих фанатов, о чем, собственно, они и поспешили сообщить певице. "Гипноз", "С тобой даже от холода горячо", "Шикарная", "Очень завораживает", "Класс! Супер! Очень эффектно!", "Очень красиво", "Залипаю на это видео", "Ты секс", – восторгались пользователи Сети.

"Холодная снаружи, горячая внутри!", – отметил поклонник. 

9 декабря 2019, 00:11
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