Ольга Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций

На этот раз исполнительница появилась в агрессивном аутфите – в кожаном лакированном костюме и ошейнике с острыми шипами. На видео, опубликованном на ее странице в Инстаграм, артистка ласкает себя руками и томно поглядывает в объектив фотокамеры.
Все действие происходит под гипнотическую музыку, вводящую в транс. Кроме того, Серябкина в момент съемки находится под водой.
"Твоя любовь не позволит самому сильному холоду покрыть здесь все льдом", – написала Ольга.
Подписчикам ролик явно пришелся по вкусу. Эта запись приковала внимание многих фанатов, о чем, собственно, они и поспешили сообщить певице. "Гипноз", "С тобой даже от холода горячо", "Шикарная", "Очень завораживает", "Класс! Супер! Очень эффектно!", "Очень красиво", "Залипаю на это видео", "Ты секс", – восторгались пользователи Сети.
"Холодная снаружи, горячая внутри!", – отметил поклонник.
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