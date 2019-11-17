Оголившаяся Серябкина возбудила народ

Артистка, известная под псевдонимом MOLLY, вернулась из отпуска. Она сообщила, что пришло время обновления.
"Перезагрузка. Так отключиться от работы получается редко. Я долго работала без перерывов. Но такой режим надо было чем-то разбавлять. И вот подмосковная природа спасает меня. Но я врываюсь в работу уже завтра", - написала Ольга Серябкина. При этом она добавила, что впереди – "много классного".
Исполнительница позирует в кадре в лифе, расстегнутой блузе и широких полупрозрачных штанах белоснежного цвета. Сексуальное фото сразило фолловеров наповал.
Пользователи соцсети оценили образ артистки и отметили, что ей очень идет белый цвет. "Какие сладкие груди", "Такая милашка! Лучезарная. Просто прелесть, самая-самая!", "Какая же ты сексуальная", "Хороша, чертовка", – осыпали комплиментами Ольгу Серябкину подписчики.
Напомним, ранее звезда впервые рассказала о драке с коллегой и бывшей подругой Еленой Темниковой. Инцидент произошел после концерта, когда девушки ехали в одном лифте. Потасовка стала апогеем их конфликта.
Как писали "Дни.ру", Ольга Серябкина сообщила, что певица первая начала бить ее по почкам и печени. Артистка не сопротивлялась, но отвесила обидчице оплеуху. Позже исполнительницы все же продолжили выступать вместе в группе SEREBRO, сошедшись на том, что напрасно дали волю эмоциям.
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