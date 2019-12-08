Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев снова вместе

И вот, наконец, случилось долгожданное событие. Сергей и Лера воссоединились! Они снова появились вместе на сцене ежегодного фестиваля "Песня Года".
Певец и ведущая появились там в качестве ведущих торжества. Поддерживая друг друга на протяжении шести часов, им удалось блестяще справиться со своей работой.
К слову, это уже 13-й раз, когда Лазарев и Кудрявцева встречаются под Новый год на этой сцене. Почему-то именно их союз так импонирует организатором "Песни года".
Фолловеры, тем временем, гадают, а не возобновила ли звездная пара романтические отношения. Ведь на всех видео они трутся рядом друг с другом, много смеются. Чувствуется, как им легко быть вместе.
Отметим, впервые слухи о воссоединении знаменитостей появились после выхода в свет очередного выпуска программы Кудрявцевой "Секрет на миллион", где Лазарев явился в качестве гостя. Тогда Сергей публично предложил Лере сойтись. Та в ответ рассмеялась и заявила: "Ты – моя любовь! Прости, Макаров!".
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