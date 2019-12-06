Марию Миронову заметили на прогулке с двухмесячным сыном

В конце сентября 46-летняя звезда объявила о появлении на свет наследника. Мальчик родился в Греции, его назвали Федором.
Через месяц после родов знаменитости пришлось на некоторое время вернуться к работе. Мария Миронова полетела в Лондон, где участвовала в презентации картины "Холоп". Звезда сыграла одну из ролей.
Недолгая разлука с новорожденным сыном расстраивала Миронову. Вернувшись домой, она сетовала, что даже три дня вдали от малыша для нее огромный срок.
Теперь знаменитость все свободное время уделяет младенцу. Она часто отчитывается о своих буднях в личном аккаунте "Инстаграм". В "Сторис" артистка опубликовала несколько видеозаписей, на которых гуляет с наследником в парке возле дома.
Многие обыватели не верят, что Мария Миронова смогла сама выносить и родить в 46 лет. Ходят слухи, что ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери.
Эту информацию артистка отрицает. По словам Марии, она не скрывала беременность от друзей и коллег, многие сотрудники видели ее подрастающий живот.
"Много свидетелей беременности слишком, включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом.)) Костюмы перешивали не раз)", – ответила Мария Миронова сплетникам.
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