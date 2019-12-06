"У меня нет сестры!": брат отказался от Жанны Агузаровой

Певица Жанна Агузарова поддерживает связь только с единоутробным младшим братом. Остальных родственников, которые требуют материальной поддержки, звезда избегает.

57-летняя артистка ведет почти затворнический образ жизни. Она редко выходит в свет, не общается с коллегами, позабыла друзей. С близкими Жанна Агузарова тоже не разговаривает. Например, с матерью Людмилой Ивановной Савченко вокалистка не виделась более десяти лет. Родительнице знаменитости за 80, она живет в поселке Туртас в Тюменской области.

Соседи говорят, что Савченко не общается с журналистами. О дочери она говорить не любит. Пожилой женщине так надоела пресса, что та перестала открывать дверь незнакомцам.

"Жанна ни разу не приезжала в гости, однако Людмила Ивановна несколько раз летала к ней в Москву. Но так как возраст уже солидный, последний раз дело было давненько", – отмечают жители поселка Туртас.

Есть мнение, что Жанна Агузарова отказывается навещать мать из-за неприятных воспоминаний о детстве. Известно, что начало жизни у исполнительницы хита "Желтые ботинки" было непростым: ее бил отчим Леонид. Мужчина давно умер, на его похоронах певицы не было.

Как оказалось, в Тюмени живет младший брат Жанны Агузаровой по матери – Дмитрий Рыскаль. Он на 13 лет младше знаменитой сестры. Свою связь со звездой мужчина скрывает. В короткой беседе с потревожившими его журналистами он от родства с известной певицей отказался. "У меня нет сестер!" – сказал он. Между тем друзья Дмитрия говорят, что он дружен с Жанной.

"Они общаются. Но не афишируют подробности, мол, их личное дело. Дмитрий – самодостаточный семейный мужчина. Он не нуждается в помощи старшей сестры, в отличие от разных дальних родственников, которым только и подавай легких денег от известной родни", - сказала приятельница Рыскаля StarHit.

Двоюродная сестра Жанны Агузаровой Зарема много раз просила у певицы финансовой помощи. По словам родственницы знаменитости, живет она в ужасных условиях: крыша течет, от стен отходят обои.

"Мы пытались звонить, но ее директор не дает нам ее номера. Мне представляется, что она живет, как жемчужина в раковине", – говорила Зарема журналистам.