"Была не одна беременность от Миронова": любовница открыла шокирующие факты об актере

Актриса Татьяна Егорова впервые за несколько лет дала интервью. В ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" актриса рассказала о главном мужчине своей жизни – звезде театра и кино Андрее Миронове.

прочитано 1376 раз