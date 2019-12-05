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"Была не одна беременность от Миронова": любовница открыла шокирующие факты об актере

Андрей Миронов. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Татьяна Егорова впервые за несколько лет дала интервью. В ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" актриса рассказала о главном мужчине своей жизни – звезде театра и кино Андрее Миронове.
прочитано 1376 раз

Татьяна Егорова после смерти супруга Сергея Шелехова жила затворницей. Она не могла смириться с уходом близкого человека.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Пять лет назад мой муж умер, поэтому я так внезапно пропала, у меня был траур. Сейчас часто хожу на кладбище, да и за могилой Андрея Миронова присматриваю. Все ушли, а я одна осталась", – сказала Егорова в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".

После артистка вспомнила, как влюбилась на репетиции в Миронова. "Его глаза синьковые и мои карие встретились, и все закрутилось!" – говорила об отношениях со звездой фильма "Бриллиантовая рука" артистка.

Татьяна Егорова добавила, что Андрею Миронову, на ее взгляд, не хватало любви. "У него было состояние брошенности, он думал, что его никто не любит. Ему надо было завоевать любовь. Мою он завоевал. Ему надо было победить все и завоевать любовь зрителей. И он это сделал!" – поделилась собеседница Андрея Малахова.

Коллеги артистов по театру Сатиры знали об их романе. Поговаривали, что Миронов вот-вот женится. По словам Егоровой, о свадьбе речи не было, да и она роли любовницы не противилась, между тем артист хотел детей.

"Когда я забеременела, решила ребенка сохранить. Потом неудачно упала, и случился выкидыш. У меня была не одна беременность от Миронова, но что сейчас об этом вспоминать. Мы постоянно были на гастролях. Да и Андрей весь был больной. И психически, и физически", – поделилась Татьяна Егорова в ток-шоу "Прямой эфир".

Как оказалось, Андрей Миронов познакомил Наталью Егорову с мамой. После смерти актера его любимые женщины очень сдружились. Актриса помогала родительнице звезды советского кино.

"Мария Владимировна часто мне звонила и просила принести ей половину буханки бородинского хлеба и лимон... Я ее навещала до последних дней", – подчеркнула Татьяна Николаевна в программе "Прямой эфир". 

5 декабря 2019, 21:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Татьяна Егорова ещё жива? И все даёт и даёт интервью, не устала ещё
Гость
Ответить
Понравилось интервью и сама Татьяна. Искренняя, умная с юмором. И- молодая!
1

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