"Тот тип всех перещелкал": сексапильную Бледанс заподозрили в странном желании

Телеведущая Эвелина Бледанс любит подшучивать над своими поклонниками. Впрочем, имея отменное чувство юмора, знаменитость иногда удивляет фанатов.

Эвелина побывала на одном из мероприятий, где встретилась с бывшим супругом знаменитой зарубежной актрисы Моники Белуччи. Звезда отечественного шоу-бизнеса даже выставила в Сети несколько фото, на которых позирует вместе с ним. По всей видимости, медиаперсоны нашли общий язык и весьма неплохо проводили время в компании друг друга.

Любопытной деталью на всех фото, которые Бледанс разметила на личной странице в социальной сети "Инстаграм", является ярко желтый цветок. Впрочем, неизвестно, кто подарил его телеведущей. Гораздо любопытнее то, что Венсан Кассель, которого в мире знают как известного французского актера, внезапно сравнил российскую знаменитость со своей бывшей женой Моникой Белуччи. Об этом Эвелина сама сообщила в своем микроблоге.

Поклонники и звезды отечественной эстрады тотчас принялись гадать – уж не имеет ли звезда отечественного шоу-бизнеса каких-нибудь масштабных планов на сердце французского сердцееда? А может быть, Кассель и сам не прочь провести время с российской красавицей? Так Лолита Милявская поинтересовалась: "Запал?)✌️😘😂?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

В свою очередь Эвелина ответила ей с неизменным чувством юмора, тем самым признавшись в странном желании: "Дорогая моя, твои слова да Богу в уши!". Таким образом знаменитость спровоцировала целую волну любопытных комментариев. Впрочем, некоторые поспешили предупредить телеведущую о том, что Венсан является довольно ветреным ухажером: "Еще тот тип, всех перещелкал, будьте бдительны🌹".

Впрочем, Бледанс не столь проста, как оказалось. Она сообщила переживающей поклоннице, что будет осторожна и впредь будет опасаться французского ловеласа. Тем не менее, скорее всего, знаменитость просто пошутила.