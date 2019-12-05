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Бузова вызвала оторопь новым клипом про геев

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Певица представила поклонникам свой новогодний хит. Ольга Бузова спела о несправедливости любви.
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Артистка записала новый трек, амбициозно заявив, что именно под него и проведут свои праздники фанаты. "Вы ждали новогодний трек? Тот хит, под который будете танцевать все новогодние праздники? Вот он", – отметила телеведущая.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Композиция называется "Не виновата". Она является современной версией знаменитой советской песни "Стоят девчонки". Только на этой дискотеке не одна девушка осталась в стороне, а все десять, передает Life.ru.

По предположению слушателей, в текст закралась тема ЛГБТ. "На дискотеке так девчатам одиноко, Стоят в углу и крутят локон. Одинокие девчата так хотят… Ольга Бузова In da House… Но я не виновата, Я не виновата, Что любят ребята Других ребят", – поет Ольга Бузова.

У некоторых поклонников хит вызвал оторопь. Судя по всему, не все разделили ее толерантность в отношении сексуальных меньшинств.

Кроме того, Ольга Бузова не учла, что на дворе не 90-е – трек получился в стиле этого периода. Однако это тоже не особо приглянулось фанатам. Россияне намекнули, что времена славы группы "Руки вверх" прошли, и поющей ведущей не стоит пытаться ее переплюнуть.

Автор: 5 декабря 2019, 14:29
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