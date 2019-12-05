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"Запрещают ходить на горшок": звезда шоу "Дом-2" получила психологическую траму

Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly
Экс-участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева и ее муж воспитывают сына Мирона. Мальчику скоро исполнится два. Звезда телестройки поделилась необычным взглядом на воспитание малыша.
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33-летняя Нелли Ермолаева не хочет отдавать наследника в детский сад. Экс-жительница телестройки боится, что маленький Мирон получит психологическую травму из-за нерадивых воспитателей или злых детей.

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По словам Ермолаевой, она до сих пор с ужасом вспоминает свой опыт посещения дошкольных образовательных учреждений. Также она постоянно натыкается на негативные отзывы о яслях и садах. Более того, звезда телестройки выступает против вакцинации, а ведь это необходимое условие для зачисления в сад.

"У меня остались не очень хорошие воспоминания о садике, я бы даже сказала – психологическая травма. Итак, почему я не отдам туда Мирона? Я против того, что ребенка резко погружают в незнакомую среду, оставляют в зависимости от чужого взрослого человека в окружении толпы детей. Плюс в садах детишки друг от друга подхватывают вирусы и по кругу болеют", – написала звезда шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева в личном "Инстаграм".

Звезда телестройки считает, что ее наследнику необходим индивидуальный подход. Нелли Ермолаеву беспокоит, что воспитатели не будут уделять ее малышу достаточно внимания. Общий режим, который установлен в образовательных учреждениях для дошколят, убивает в малышах индивидуальность.

"В сон час, как сейчас помню ... не разрешали ходить в туалет, нужно было дожидаться, когда все проснуться.
А представляете, маленький ребенок, который очень хочет на горшок и ему запрещают", – вспоминает Нелли.

"Вокруг очень много кружков, секций, в которых ребенок может развиваться и общаться со сверстниками. Организовать развивающие занятия по возрасту под силу любому педагогу, няне или самой маме. Когда же ребенок проводит большую часть времени не дома, понятие "семья" остается для него чем-то размытым, а это может отразиться на характере в будущем", – рассудила звезда шоу "Дом-2".

Отметим, что Нелли Ермолаева активно работающая мама: она ведет несколько бизнес-проектов, посещает светские мероприятия, занимается творчеством. Пока бывшая жительница шоу "Дом-2" трудится за ее сыном, судя по всему, присматривает няня.

5 декабря 2019, 14:10
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