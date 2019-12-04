"Чтоб он сдох после таких слов!": отец Фриске взорвался после громких обвинений Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. Шоумен рассказал о затянувшемся скандале с семьей умершей возлюбленной, певицы Жанны Фриске. По словам шоумена, его избранница плохо ладила с отцом. Якобы она предупреждала, что ее родня может принести много неприятностей.
Владимира Фриске заявление Дмитрия Шепелева вывело из себя. Общаясь с журналистками, родитель артистки не сдержал эмоций.
"Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту мразь она ненавидела. Все, не хочу больше на эту тему говорить", – цитирует Владимира Борисовича Teleprogramma.pro.
Отец Жанны Фриске отметил также, что его несостоявшийся зять препятствует исполнению решения суда. Фемида обязала телеведущего предоставить возможность бабушке и дедушке общаться с малолетним сыном певицы Платоном. Между тем Шепелев разными способами препятствует встречам Владимира Борисовича с внуком.
"То говорит, что он (Платон. – Прим. ред.) больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать в деревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве", – сообщил отец Жанны Фриске.
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